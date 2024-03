FACUA veu "absolutament desproporcionada" la decisió judicial de tancar Telegram i adverteix dels "enormes perjudicis"

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

FACUA-Consumidors a Acció adverteix dels "enormes perjudicis" que causarà la decisió judicial de bloquejar temporalment l'aplicació de missatgeria Telegram per als "milions d'usuaris i per a les empreses, organitzacions i institucions publiques i privades que difonen continguts de manera lícita a través dels seus canals en aquesta plataforma".

Aquest advertiment arriba després que aquest divendres el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va ordenar suspendre de manera cautelar Telegram arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor.

Per això, FACUA-Consumidors a Acció considera "absolutament desproporcionada" la decisió del jutge de l'Audiència Nacional d'ordenar el bloqueig cautelar de Telegram a Espanya.

"És com si tanquessin Internet perquè hi ha webs que allotgen il·legalment continguts protegits per drets d'autor, com si tallessin tot el senyal de televisió perquè hi ha cadenes pirates", ha criticat en un comunicat el secretari general de FACUA, Rubén Sánchez.

Segons recorda FACUA, el titular del jutjat central d'instrucció número 5 ha adoptat aquesta decisió després que els responsables de Telegram no van contestar als seus requeriments.

A més, remarca que el bloqueig és previsible en "les pròximes hores o dies" ja que "les empreses de telecomunicacions estan obligades a assumir l'ordre del magistrat".