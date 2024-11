La facturació de les empreses de Girona augmenta un 20,5% i supera les xifres anteriors a la pandèmia

GIRONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La facturació de les empreses gironines va arribar als 34.298 euros el 2022, la qual cosa va suposar un augment del 20,5% respecte a l'any anterior, en superar les xifres registrades abans de la pandèmia, segons l'estudi 'Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2024', de la Diputació de Girona, que també constata un increment del nivell d'ocupació (7,3%) a tota la demarcació.

La particularitat és que aquest creixement s'ha aconseguit amb pràcticament el mateix nombre de societats mercantils, 14.282 el 2022 respecte a les 14.226 de l'any 2021, informa l'organisme provincial en un comunicat aquest dimecres.

El Pla de l'Estany es manté com la comarca amb més volum de negoci, amb una facturació que arriba als 81.076 euros per persona, molt per sobre dels 57.435 per càpita de la Garrotxa, la segona en el rànquing.

Les dades provenen dels comptes del 2022, que han estat disponibles a partir d'aquest estiu, ja que les empreses no els presenten en el Registre Mercantil fins a un any i mig després d'acabar l'any natural.

Es tracta d'un document que recull les principals magnituds de les empreses amb seu social a les comarques gironines, amb fitxes que contenen informació exhaustiva dels diferents sectors econòmics i amb comparacions respecte a anys anteriors.