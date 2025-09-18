Factorial factura 100 milions de dòlars i preveu fitxar 500 persones aquest any

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Factorial ha obtingut uns ingressos anuals recurrents (ARR) de 100 milions de dòlars (84,4 milions d'euros) i preveu fitxar 500 treballadors aquest any, informa en un comunicat aquest dijous.
Ha celebrat que és una de les 20 'scale-ups' europees que assoleixen aquest nivell d'ingressos en 10 anys, i la voluntat és facturar 1.000 milions de dòlars en els pròxims cinc anys.
El cofundador de l'empresa Jordi Romero ha explicat que superar "els 100 milions de dòlars és el resultat d'ajudar les empreses de tot Europa a ser més productives i més competitives".
El cofundador Bernat Farrero ha anunciat el llançament de Factorial ONE, que ha definit com "un canvi de paradigma i l'únic agent d'IA amb coneixement de tot" el negoci.
La companyia ha obert oficines a Colònia (Alemanya) i ha seleccionat la seva nova seu corporativa a Barcelona, al districte 22@, en un edifici amb més de 9.200 metres quadrats.