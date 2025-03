Factorial capta una inversió de 120 milions de dòlars de General Catalyst

Els fons es destinaran a l'expansió per Europa

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Factorial ha captat una inversió addicional de 120 milions de dòlars per part de General Catalyst, la qual equival a uns 110 milions d'euros al tipus de canvi actual.

Amb aquesta injecció addicional, la inversió total de General Catalyst s'enfila fins als 200 milions de dòlars, la qual cosa representa 183 milions d'euros, segons ha informat aquest dimecres la companyia en un comunicat.

Els fons es destinaran a l'expansió geogràfica, especialment a Alemanya, França i Itàlia, i a "enfortir" el seu lideratge en el mercat del programari de gestió empresarial.

De fet, l'empresa espera superar els 100 milions de dòlars, és a dir, els 91 milions d'euros, en ingressos recurrents anuals (ARR) aquest any gràcies a l'impuls d'aquesta expansió.

"CAPACITAT PER ESCALAR"

El director general de General Catalyst, Pranav Singhvi, ha defensat l'operació: "És estrany veure una empresa créixer tan ràpid i de manera tan eficient com ho ha fet Factorial el 2024".

"La capacitat per escalar de manera sostenible sense perdre la seva capacitat d'innovació ha fet que aquesta decisió fos fàcil per a nosaltres. Estem redoblant la nostra aposta i il·lusionats per impulsar la següent fase de creixement de Factorial", ha valorat.