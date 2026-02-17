Factorenergia expressa el seu compromís amb "la transparència total" després de les mesures de la CNMC

Assegura que ha atès de "forma diligent" les reclamacions
Factorenergia ha expressat el seu compromís amb "la transparència total en tot el procés de contractació" després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) hagi imposat mesures a l'empresa per frenar la presumpta contractació fraudulenta d'electricitat i gas.
Segons la CNMC, Factorenergia arriba a l'1% de quota de mercat en gas i electricitat, encara que va acumular el 61% de les denúncies davant d'aquesta comissió per pràctiques comercials enganyoses entre gener de 2023 i agost de 2025.
Fonts de l'empresa han assegurat a Europa Press que Factorenergia "és una de les comercialitzadores d'energia independents més actives del mercat espanyol, amb una sòlida trajectòria i cartera de clients".
Afegeixen que la CNMC ha recollit que la companyia ha d'incorporar controls addicionals en el procés de trucades de contractació, sobretot per part de tercers, sense apreciar en aquest procediment obert pel regulador motius de sanció.
La companyia expressa el seu compromís "amb la transparència total en tot el procés de contractació amb la finalitat de promoure bones pràctiques en relació amb els consumidors i manté una política de millora contínua per blindar la qualitat de servei".
Asseguren que, en els últims anys, la companyia ha experimentat un notable creixement en volum de clients i també en la seva activitat comercial i ha atès de "forma diligent" les reclamacions rebudes per evitar qualsevol perjudici al consumidor.