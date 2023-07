Facilitar grup propi a ERC i Junts, entre les bases del PSOE per sumar vots per retenir la Presidència del Congrés

Els socialistes també poden oferir a les minories llocs a les meses de les comissions parlamentàries, incloses les presidències



MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha de buscar suports entre les formacions nacionalistes i independentistes per poder retenir la Presidència del Congrés garantint que el seu aspirant s'imposi al que presenti el PP i entre les seves bases per aconseguir-ho hi ha oferir a aquests partits llocs a les meses de les comissions parlamentàries, presidències incloses, i assegurar a ERC i Junts que els facilitaran conformar els seus propis grups parlamentaris per a la XV Legislatura.

El nou Congrés es constituirà el 17 d'agost i, després de la presa de possessió dels diputats, el primer que haurà de fer serà decidir qui ocupa la Presidència. L'aconseguirà qui arribi a la majoria absoluta (176 vots) en primera votació o qui agrupi més suports en una segona ronda, en la qual competiran les dues persones més votades.

Per arribar als 176 suports, el PSOE necessitarà afegir als seus 121 escons els 31 de Sumar, els set d'ERC, els sis de Bildu, els cinc del PNB, el del BNG i almenys cinc dels set que té Junts. Sense els de Carles Puigdemont el bloc de l'esquerra es queda en 171 escons, un menys dels 172 que podria arribar a reunir l'aspirant del PP amb els seus 137 diputats, més els 33 de Vox, el d'UPN i, si escau, el de Coalició Canària.

Així, el PSOE necessita el vot afirmatiu de com a mínim dos diputats de Junts per aconseguir que el seu aspirant a la Presidència del Congrés quedi per davant del que presenti el PP en la segona votació.

MAJORIA, CINC DE NOU

Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, tant el tàndem PSOE-Sumar com el PP calculen que es poden fer, cada un, amb quatre llocs més a la mesa del Congrés, que està formada per nou persones, la qual cosa implica que aconseguir la Presidència seria clau per obtenir la majoria en l'òrgan de govern de la Cambra.

Les quatre vicepresidències i les quatre secretaries també es trien en la sessió constitutiva en dues tandes de votacions i es quedaran amb els llocs els candidats que aconsegueixin més suports en cadascuna de les rondes.

VOX NECESSITA EL PP PER ENTRAR

Així, socialistes i Sumar compten amb aconseguir dues vicepresidències i dues secretaries i el PP aspira al mateix, tant si s'alia amb Vox com si només compta amb els seus propis vots. Això sí, si els de Santiago Abascal volen repetir el lloc a la mesa que han tingut en la recentment acaba legislatura hauran d'arribar a un acord amb els 'populars'.

Que el bloc d'esquerres tingui majoria a la mesa convé tant a ERC com Junts, que no han reunit el percentatge de vot necessari per formar els seus propis grups parlamentaris i necessitaran que l'òrgan de govern doni el vistiplau a la fórmula que plantegin per aconseguir-ho.

Per tenir grup propi cal comptar amb almenys 15 escons o superar els cinc diputats i obtenir el 5% dels vots a tot el país, o bé el 15% en totes les circumscripcions en les quals es concorre. ERC i Junts han aconseguit set escons cada un en les generals, però en tots dos casos hi ha dues circumscripcions en què no superen el 15% de suports, a l'espera de les dades de l'escrutini general.

ELS FALTA PERCENTATGE

En concret, ERC no compleix aquest requisit ni a Barcelona, on s'ha quedat amb un 12,33%, ni a Girona, on s'ha anotat un 14,74%. Junts no aconsegueix aquest llindar ni a Barcelona, província on ha rebut un 9,68% de suport, ni a Tarragona, on la seva marca és un 11,08%.

El més senzill seria que totes dues formacions independentistes compartissin grup i hi incorporessin el diputat del BNG, que s'hi podria quedar tota la legislatura o passar-se al Mixt al cap d'un temps. Tots tres grups sumarien 15 diputats i ja no caldria tenir en compte el percentatge de vots. Però, en principi, Junts i ERC prefereixen continuar separats perquè així no haurien de compartir espai, recursos econòmics, ni contingents per a les iniciatives i tots dos podrien intervenir en tots els debats i sessions de control.

Per aconseguir-ho, hauran d'al·legar alguna de les fórmules que la mesa ha emparat en el passat per donar grup propi als que no complien tots els requisits fixats en el Reglament, que han passat per 'perdonar' algunes de les dècimes que els faltaven o pel préstec de diputats d'altres grups. En qualsevol cas, l'última paraula la tindrà la mesa.

A canvi del seu suport per a la Presidència del Congrés, socialistes i Sumar també podrien oferir alguna vicepresidència o secretaria a les minories, però aquestes formacions, amb tan pocs diputats, no semblen interessades en un d'aquests llocs institucionals. Sí que podrien acceptar entrar a les meses de les comissions parlamentàries, ja sigui com a presidents, vicepresidents o secretaris, llocs pels quals requeriran aliances amb el PSOE i Sumar.