Ezcurra (PP) afirma que Espanya ha de liderar el pacte migratori europeu amb una política "ordenada"

Alejandro Fernández: "Ni papers per a tothom ni tots expulsats, es tracta de gestionar bé"
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La sotssecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmat aquest dimarts que Espanya ha de liderar l'aplicació del pacte de migració i asil de la Unió Europea "amb una política migratòria ferma, justa i ordenada".
Ho ha dit en un acte de presentació del pla sobre immigració del PP a Barcelona amb el president del partit, Alberto Núñez Feijóo; el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el secretari general, Miguel Tellado, i el president provincial a Barcelona, Manuel Reyes, entre d'altres.
Ezcurra ha defensat que el pla del PP "és una via davant el descontrol i el fanatisme" i que es basa textualment en la raó, l'equilibri, l'humanisme i la democràcia.
"Qui vingui a treballar, a complir la llei, a aportar serà rebut i recolzat perquè Espanya és casa seva. I qui vingui a delinquir o alterar la nostra convivència s'ha equivocat de país. O a la frontera o a la presó, en això no admetrem ni matisos ni dubtes", ha sostingut la també eurodiputada.
INCOMPLIMENT I "DRETA RADICAL"
Així mateix, ha acusat el govern de Pedro Sánchez de no complir les lleis, no respectar les fronteres i tolerar el frau: "El govern, de manera indiscriminada, premia la inactivitat i desincentiva l'esforç", ha dit sobre prestacions com l'ingrés mínim vital.
També ha assenyalat Vox, a qui s'ha referit com la "dreta radical que converteix la identitat en una arma i la por en una ideologia i oblida una cosa tan essencial com que cada persona val pel que fa i no per on neix".
I ha conclòs que la immigració "és una qüestió de país, és una qüestió que genera una preocupació legítima en molts ciutadans" i ha assegurat que el PP ha de donar una resposta a aquesta inquietud.
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Per la seva banda, Fernández ha incidit que Espanya no és un país racista sinó un dels països més oberts i tolerants del món, però que la immigració "s'ha convertit, juntament amb l'habitatge, en el gran problema".
"Ni papers per a tothom ni tots expulsats, es tracta de gestionar bé la immigració com qualsevol altra qüestió o problemàtica ciutadana", ha dit en al·lusió al PSOE i Vox, i ha apostat per convertir, textualment, un problema en una oportunitat.
Fernández ha criticat "les pràctiques del mal multiculturalisme entès de manera errònia" i ha assegurat que el pla del PP és d'indiscutible naturalesa democràtica i que respecta els drets humans, la igualtat i la llibertat de tothom.