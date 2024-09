EY nomena Xavier Trias Arraut soci director a Catalunya

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

EY ha nomenat Xavier Trias Arraut nou soci director a Catalunya i ha anunciat la seva incorporació al comitè de direcció després de vuit anys en la companyia com a soci de l'àrea de consultoria, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Trias té més de 25 anys d'experiència en l'àmbit de la consultoria i més de 20 anys en el sector del turisme i l'hostaleria, en què "ha liderat alguns dels projectes de transformació empresarial més rellevants del sector".

"Assumir la direcció d'EY a Catalunya és un honor i una excel·lent oportunitat per continuar impulsant el creixement i desenvolupament del nostre equip en aquesta regió", ha defensat Trias.

A parer seu, la transformació tecnològica i digital són eines "clau per millorar la productivitat", motiu pel qual les empreses catalanes han de continuar apostant per aquest canvi per augmentar la seva competitivitat.

Pel president d'EY, Federico Linares, Trias té "un coneixement profund i transversal de totes les línies de negoci d'EY, a més del mercat català i les seves empreses".