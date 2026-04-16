EY España atorga a la CEO de Frit Ravich, Judith Viader, el Premi Emprenedor de l'Any

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
EY España ha atorgat a la CEO de Frit Ravich, Judith Viader, el Premi Emprenedor de l'Any en reconeixement a la trajectòria d'empresa familiar en una gala celebrada aquest dimecres a la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
Viader va arribar a la final espanyola com a vencedora de la zona de Catalunya, mentre que la guanyadora absoluta del Premi Emprenedor de l'Any d'EY 2025 va ser la presidenta del grup gallec Lence, Carmen Lance, informa la consulta en un comunicat aquest dijous.
La cerimònia de lliurament del Premi Emprenedor de l'Any d'EY ha comptat amb l'assistència de destacats representants de companyies de l'Ibex-35 i de les empreses més rellevants d'Espanya.