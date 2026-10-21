Exteriors veu "indigne" que Milei vingui a Espanya a insultar Sánchez

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha considerat "indigne" que el president de l'Argentina, Javier Milei, hagi vingut a Espanya per insultar el president del Govern central, Pedro Sánchez, i "fomentar un clima de polarització entre espanyols" abans de les eleccions del 29 de novembre.
En un comunicat, el ministeri que encapçala José Manuel Albares ha expressat la seva "més enèrgica condemna davant els insults i calúmnies adreçats per Javier Milei al president del govern, a Espanya i als espanyols" i també "la crida a l'ús de la violència que ha fet".
La condemna arriba després que el mandatari argentí, de visita a Madrid, hagi titllat Sánchez de "dictador", "corrupte" i "lladre" i hagi defensat que cal expulsar a puntades els socialistes del poder, confiant que els espanyols no "se suïcidin" votant-los en les eleccions.
"És indigne que una persona que ocupa la més alta prefectura d'una nació germana faci visites al nostre país amb l'únic objectiu d'intentar fomentar un clima de polarització i violència entre els espanyols i entre nacions germanes com són l'espanyola i l'argentina", ha valorat.
Per tot plegat, el Ministeri recalca que "Espanya és una nació sobirana que no accepta ingerències externes, ni atacs i injúries al seu president i institucions elegides, lliurement, democràticament i sobiranament, ni tolera que ningú enterboleixi la nostra convivència pacífica i democràtica".