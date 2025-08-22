Exteriors protesta davant del Govern israelià per denegar l'entrada a Collboni

MADRID 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha fet arribar la seva protesta al Govern israelià per la seva decisió de denegar l'entrada a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impedint així que pogués dur a terme una visita a Jerusalem i a la ciutat palestina de Ramala.
Fonts del departament que encapçala José Manuel Albares han assenyalat a Europa Press que el Ministeri "ha protestat davant de les autoritats israelianes després de conèixer que se li ha denegat el visat d'entrada" a Collboni, si ben no han aclarit per què via s'ha fet arribar aquesta protesta.
Actualment, Israel no te ambaixador a Madrid, després que el Govern de Benjamin Netanyahu procedís a retirar a l'ambaixadora Rodica Radien-Gordon al maig de 2024 en resposta al reconeixement de l'Estat palestí per part de l'Executiu.
Des de llavors, la representació ha estat exercida a nivell d'encarregat de negocis. Dan Poraz, qui va quedar al capdavant de l'Ambaixada després de la marxa de Rodian-Gordon, va ser convocat en diverses ocasions en el Ministeri d'Exteriors per fer-li arribar diferents queixes i protestes en nom del Govern, l'última d'elles a la fi de juliol, poc abans de ser rellevat a principis d'agost per Dana Erlich.
En declaracions a Europa Press, fonts diplomàtiques israelianes han justificat la decisió de no permetre l'entrada de Collboni, que entre altres anava a inaugurar el carrer Barcelona a Jerusalem i a reunir-se amb el primer ministre palestí a Ramala: "La decisió de l'Ajuntament de Barcelona de boicotejar a l'Estat d'Israel té conseqüències".
A finals de juny, el consell municipal barceloní va acordar trencar relacions amb el Govern israelià així com l'acord d'amistat amb la ciutat de Tel Aviv en resposta als atacs israelians "contra la població civil palestina".
"El Govern d'Israel considera aquesta mesura una manifestació d'una política hostil i incitadora contra Israel i els seus ciutadans de manera sistemàtica, i per això ha decidit denegar l'entrada de l'alcalde al país", han esgrimit les fonts.
"No és acceptable que qui actua per boicotejar a Israel i trencar vincles amb ell pugui ser considerat un convidat benvingut", han recalcat des de l'Executiu que encapçala Benjamin Netanyahu.
Per la seva banda, Collboni ha denunciat en xarxes socials que "el Govern israelià busca aïllar al poble palestí i ocultar al món les constants violacions dels Drets Humans que sofreixen". Després de conèixer que no podrà viatjar a Israel, ha deixat clar que "aquest veto" reforçarà la seva "determinació" de seguir treballant "incansablement per la pau, la justícia i el reconeixement dels drets del poble palestí".