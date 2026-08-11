Exteriors informa de 164 espanyols en parador desconegut a Colòmbia, però sense constància de ferits o morts

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
CEUTA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest dimarts que el seu departament té comptabilitzades a 164 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes a Colòmbia després del terratrèmol que va patir el país aquest dilluns, però que no té constància de ferits ni morts nacionals.
Així ho ha dit el ministre en la roda de premsa que ha ofert a Ceuta després d'entrevistar-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, on ha detallat que des dels serveis consulars ha pogut establir contacte amb tots els espanyols que saben que estan a Colòmbia, excepte 164.
En aquest context, ha demanat als espanyols que estan al país o als seus familiars que contactin amb l'Ambaixada o el Consolat General per informar del seu estat.
A més, ha garantit que l'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) està a la disposició del "poble germà" de Colòmbia, igual que ho està també a Veneçuela, on ja s'han comptabilitzat 56 espanyols morts i 136 desapareguts després del terratrèmol de fa unes setmanes.