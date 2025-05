Exteriors diu que els activistes espanyols de la Flotilla de la Llibertat "estan bé" i a terra

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -

Els tres activistes espanyols de la Flotilla de la Llibertat "estan bé" i a terra, després de la denúncia aquest divendres que un dels seus vaixells ha estat atacat "directament" amb drons quan navegava en aigües internacionals davant les costes de Malta.

Fonts del Ministeri d'Exteriors han precisat a Europa Press que l'ambaixada d'Espanya a Malta "ha contactat amb els espanyols" i han confirmat que "són a terra i que els traslladen que estan tots bé".

"L'ambaixada continua en permanent contacte amb ells per prestar-los l'assistència consular que puguin necessitar", han assenyalat les fonts consultades.

La Flotilla de la Llibertat ha denunciat que un dels seus vaixells ha estat atacat "directament" amb drons quan navegava en aigües internacionals davant les costes de Malta i ha afirmat que l'incident ha provocat un incendi i una "bretxa important" al casc, la qual cosa implica "un greu risc d'enfonsament".

La coalició d'entitats Prou Complicitat amb Israel ha assenyalat després que els tres espanyols no havien pujat a la Flotilla de la Llibertat. Els activistes, dos catalans i un basc, són a un port de Malta, on s'esperaven per embarcar a la Flotilla.