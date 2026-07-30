Exteriors desvincula la crisi de Ceuta del viatge de Sánchez a Algèria: "La relació amb el Marroc és excel·lent"

Pool Moncloa/Fernando Calvo
MADRID 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers exteriors ha desvinculat la crisi migratòria a Ceuta, després de l'entrada de milers de persones a les últimes hores des del Marroc, del viatge del president Pedro Sánchez a Algèria el passat 20 de juliol i ha defensat que la relació amb el Marroc és "excel·lent".
"La relació amb el Marroc és excel·lent i en res es veu afectada per les bones relacions amb Algèria", han indicat a Europa Press fonts del departament liderat per José Manuel Albares, que també han assenyalat que la coordinació en migració, així com amb "altres temes" és "molt intensa".
FORCES MARROQUINES ESTAN DETENINT L'ARRIBADA A NOMBROSES PERSONES
Per la seva banda, fonts del Ministeri de l'Interior també han assenyalat que el Marroc està "cooperant de manera lleial" i "permanent" amb Espanya, de manera estreta, "per afrontar està situació".
Així mateix, han indicat que la intervenció de les forces de seguretat marroquines "està detenint l'arribada de nombroses persones que intenten accedir a Ceuta des de territori marroquí".