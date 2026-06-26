Exteriors confirma dos espanyols morts i 80 desapareguts en els terratrèmols de Veneçuela

Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact
MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers Exteriors, Cooperació i Unió Europea ha informat de la defunció de dos espanyols a Veneçuela després dels dos terratrèmols. Així mateix, el departament que dirigeix José Manuel Albares ha elevat el nombre d'espanyols desapareguts a 80.
"Exteriors informa que el nombre d'espanyols no localitzats en aquests moments és de 80. Lamentem profundament la defunció de dos espanyols confirmat pels seus propis familiars, a els qui traslladem les nostres condolences", han informat fonts del Ministeri.
A més, Exteriors ha lamentat també la defunció d'un conductor de l'Ambaixada d'Espanya a Caracas, de nacionalitat veneçolana, junt amb la seva dona i les seves dues filles. "Traslladem les nostres condolences als seus afins", ha expressat el departament.
A Veneçuela, segons havia indicat dimecres el propi ministre, resideixen uns 200.000 espanyols. Exteriors recorda que les línies d'emergència consular estan obertes i operatives en tot moment i que els seus nombres es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i de l'Ambaixada a Veneçuela.