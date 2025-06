3 expresidents i 5 exconsellers d'Economia catalans i valencians rebutgen l'OPA al Sabadell

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Tres expresidents i cinc exconsellers d'Economia catalans i valencians han expressat aquest dijous que l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell és "contrària" a l'interès general.

En un article al diari 'Ara' recollit per Europa Press, els expresidents catalans Pere Aragonès i Artur Mas; l'expresident valencià Ximo Puig; els exconsellers d'Economia catalans Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Natàlia Mas Guix i Antoni Castells i l'exconseller d'Economia valencià Vicent Soler han rebutjat l'operació, que han qualificat d'"insòlita" i que no justifica, en les seves paraules, una integració d'aquestes mesures des de l'interès públic.

Han demanat al Consell de Ministres una "anàlisi rigorosa perquè hi ha molt en joc" i han enumerat cinc motius per oposar-se a l'operació, com que l'OPA, textualment, accentuaria el desequilibri territorial que ja existeix perquè l'impacte sobre l'ocupació que tindria seria molt sever --per això, exigeixen desconcentrar el poder econòmic de Madrid.

També consideren que es produiria una "exclusió financera i menor accés als serveis" atès que el tancament de, segons ells, fins a 800 oficines afectaria especialment zones amb baixa densitat d'oficines bancàries; un altre motiu és la suposada pèrdua de suport a les pimes, que, a parer d'ells, reduiria les opcions de finançament per a aquestes empreses.

A més, han afirmat que es crearia una situació de desarrelament territorial del capital: "El 85% del marge de Banc Sabadell es genera a Espanya, mentre que en el cas de BBVA no arriba al 30%"; també apunten, en les seves paraules, riscos sistèmics atès que les grans fusions bancàries concentren poder i generen riscos estructurals que poden comprometre l'estabilitat del sistema, textualment.

Han afegit que a diversos països europeus les autoritats públiques han "condicionat o bloquejat" operacions similars i han demanat a l'Executiu que és el moment d'actuar amb, en les seves paraules, claredat i responsabilitat institucional si es vol preservar un model bancari més, segons el parer d'ells, pròxim, plural i resilient.