Expoquimia i Equiplast subratllen el "paper clau" d'aquests sectors en la transformació industrial

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
Expoquimia i Equiplast, que se celebraran conjuntament del 2 al 5 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, subratllaran el "paper clau" d'aquests sectors en una transformació industrial que impulsa la innovació aplicada i afronta els desafiaments energètics, ambientals i de competitivitat en un context cada vegada més exigent.
Els salons de la química i el plàstic tindran un 35% més d'empreses que el 2023 i les dues cites sumaran 800 expositors i 200 activitats de coneixement i 'networking', amb la participació de 400 experts com a ponents, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
Ocuparan 26.000 metres quadrats nets als pavellons 2 i 3, la qual cosa suposa un increment del 25% de la superfície neta d'estands respecte a l'edició del 2023, i de manera conjunta preveuen atreure més de 21.000 visitants professionals.
Entre les firmes participants a Expoquimia figuren empreses líders com Air Liquide, BASF, Bondalti, Bosch Iberia, Carburos Metálicos, Covestro, Marchesini, Messer, Moeve, Quimidroga, Scharlab, Sener i Telstar, entre d'altres.
En el cas d'Equiplast, la llista d'expositors inclou companyies com AGI, Alimatic, Albis, Ar Sistemas, Arburg, Bada, BMB i Centrotécnica.