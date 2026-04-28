Expoquimia 2026 supera els 400 expositors i reuneix un centenar d'experts

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 d'Expoquimia superarà els 400 expositors (un 40% més que en l'última edició, i preveu reunir un centenar d'experts, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
La trobada se celebrarà del 2 al 5 de juny al recinte Gran Via de la institució firal, i preveu ocupar un 34% més de superfície expositiva.
El saló servirà per presentar les principals innovacions del mercat en àmbits com la química de base i matèries primeres; maquinària i béns d'equip; bombes i vàlvules; material de laboratori; enginyeria i automatització; 'pharma process'; seguretat industrial, o tecnologia ambiental.
El director de l'esdeveniment, Xavier Pascual, ha explicat que l'edició 2026 "representa un salt qualitatiu per al saló i per al conjunt del sector" i ha assenyalat que té una proposta ambiciosa que serveix de catalitzador de la innovació.
La principal novetat d'enguany serà l'Innovation Hub, que permetrà connectar centres de recerca i tecnològics, universitats, start-ups i grans empreses en projectes disruptius.