Expoquimia 2026 reconeixerà la innovació sostenible de Moeve, L'Oréal, Lefance i Almirall

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
La fira Expoquimia 2026, la trobada internacional de la química i les indústries de procés, lliurarà el reconeixement 'best-in-class' a Moeve, L'Oréal Groupe, Lefance i Almirall, pels seus projectes d'innovació i transformació industrial sostenible gràcies a la química, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
El saló, que se celebrarà del 2 al 5 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, analitzarà les claus de la nova indústria al seu espai de conferències Industry Showcase, que protagonitzaran les companyies guardonades.
Així, l'organització premiarà la nova planta de Moeve a Huelva, que ha estat la primera a Espanya a elaborar alcohol isopropílic, i la fàbrica de L'Oréal Groupe a Burgos, que és pionera en la reutilització i el reciclat de l'aigua, ja que compta amb un sistema de circuit tancat que permet reciclar i reutilitzar l'aigua dins l'entorn industrial.
També reconeixerà els complements de moda de Lefance, pel seu impuls en l'adopció de materials alternatius al cuir a partir de residus agroalimentaris, a través d'una solució desenvolupada per Beyond Leather juntament amb Covestro, i la nova fàbrica digitalitzada i intel·ligent d'Almirall, més sostenible i eficient des d'un punt de vista energètic.
Els 'best-in-class' d'Expoquimia posaran en valor aquests projectes industrials espanyols en els quals la química "actua com a palanca de canvi per avançar en sostenibilitat, eficiència i digitalització".