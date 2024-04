Expohogar veu en perill el comerç en línia i la reducció de la jornada laboral

Els organitzadors d'Expohogar han advertit d'una creixent preocupació en el sector comercial "per vendes, legislació i competència deslleial" de la venda en línia que ja provoca tancaments i altres perjudicis, informa el saló aquest diumenge en un comunicat.

Expohogar també veu com una amenaça al comerç tradicional (sobretot autònoms i empreses petites) la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals: per a un comerç amb un treballador, això implica més costos fixos (també el lloguer) i menys temps de venda al dia, "en unes vendes ja tensionades".

La 63 edició d'Expohogar es farà del 5 al 7 d'octubre a Fira de Barcelona Montjuïc, amb més de 11.000 metres quadrats i més de 500 marques de Decoració, Bijuteria i Complements, Regal i Joieria, "per donar suport i impulsar les vendes presencials i defensar el model comercial actual".

Els organitzadors han constatat aquests problemes en reunir-se amb expositors del saló i també per estudis de l'últim any amb les entitats de comerç que col·laboren amb l'esdeveniment.

VENDA EN LÍNIA

Consideren necessària la venda en línia, però afirmen que algunes plataformes "alteren la cadena de comerç (fàbrica-comercialització-comerç-consumidor) creant una segona línia de venda" de la pròpia marca, la qual cosa genera competència deslleial (fàbrica-plataforma-consumidor).

Afirmen que entre els sectors més afectats hi ha Articles per a la llar i oci, Tèxtil i Complements: estudis de gremis catalans i del COACB reflecteixen que més del 50% de comerços té aquesta afectació en les vendes; més del 30% està passant límits de sostenibilitat de negoci; en els últims anys han tancat més de 10.000 sabateries, i les botigues s'estan convertint en 'showrooms' per provar talles.

Segons un estudi de la Confederació Espanyola de Comerç, el nombre d'empreses actives amb menys de 10 assalariats al comerç de proximitat va baixar en 35.527 el 2023 respecte de l'any anterior: 97 menys al dia.

RICARD PENAS

El president del saló, Ricard Penas, ha explicat que es continuaran reunint aquests mesos per "preveure mesures directes i propostes, també de models d'èxit, a banda d'alternatives per als comerços i fiscals si cal".

Penas ha assegurat que Expohogar "no ha de ser només una fira, és una central de defensa d'un model de comerç".