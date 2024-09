Expohogar se celebrarà del 5 al 7 d'octubre amb la realitat virtual com a fil conductor

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El Saló Expohogar se celebrarà del 5 al 7 d'octubre al recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona amb la realitat virtual i augmentada com a fil conductor.

Aquest any el saló celebra la 63a edició, organitzada pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb), gràcies a un acord amb la Fira, i agruparà 4 salons professionals dels sectors de la decoració, joieria, regal i souvenir, bijuteria i complements (ExpoDeco, BCN Joia, ExpoRegal i ExpoPell), informa el certamen en un comunicat aquest dissabte.

Expohogar ha treballat amb el seu partner tecnològic VRMax Technologies per presentar en el saló dues opcions: un 'metacorner' on es podrà observar un aparador de diferents productes i interactuar-hi amb unes ulleres de realitat virtual, i una opció per viure dins dels establiments i interactuar amb productes virtualitzats a través del telèfon mòbil i sense la necessitat de descarregar cap aplicació.

"Les fires sempre han estat l'entorn per presentar les novetats i tendències futures dels sectors, en aquest cas presentarem una adaptació del futur del comerç, i que després de la fira ja es podrà portar a terme", assegura el president del Coacb i d'Expohogar, Ricard Penas.