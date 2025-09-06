Expohogar abordarà la transformació digital del comerç aquest mes a Barcelona

Se celebrarà del 27 al 29 de setembre a Fira de Barcelona Montjuïc
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El 64è Saló Expohogar se celebrarà del dissabte 27 al dilluns 29 de setembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona (Pavelló 1), on donarà protagonisme a la transformació digital del comerç abordant la IA i la realitat augmentada.
El saló dels sectors de decoració, regal, complements i joieria presentarà al visitant professional, juntament amb VRMax, noves solucions digitals per adaptar a comerços, informen aquest dissabte els organitzadors en un comunicat.
RICARD PENAS (COACB)
Expohogar, organitzat pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB), suma quatre salons professionals: ExpoDeco, ExpoRegal, ExpoPell i BCNJoya, i l'edició de l'any passat va superar els 8.000 visitants professionals i 140 empreses expositores.
El president d'Expohogar i del COACB, Ricard Penas, ha destacat que l'objectiu del saló és que visitar-lo cada any "es tradueixi en contactes, comandes, acords i tendències que marcaran el futur dels sectors representats".
TRES LÍNIES DE REALITAT AUGMENTADA
El saló presentarà tres línies "de fàcil adaptació" a través de realitat augmentada, per fer-la servir només amb obrir la càmera d'un mòbil: una línia és veure un aparador interactiu i accedir a una botiga virtual, des de l'aparador d'una botiga física i a través d'un codi QR.
Una altra línia és de gamificació: a través d'un joc es poden buscar elements ocults a la botiga i obtenir descomptes o promocions en la compra.
La tercera línia és la Virtual Try-on: el visitant pot provar productes virtuals (com ara anells, rellotges, sabates o bosses) enfocant-se a si mateix amb el mòbil.
ASSISTENT VIRTUAL PEL SALÓ
Enguany els visitants tindran al mòbil un assistent virtual amb IA que els guiarà pel saló i pels expositors i productes: escanejaran un QR i els apareixerà al mòbil un assistent que els acompanyarà.
A més, li respondrà preguntes sobre qüestions com ara productes, expositors, contactes i activitats, amb la qual cosa l'assistent l'informarà en temps real sobre el que li interessi personalment.