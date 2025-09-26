Expohogar 2025 se centra en la innovació tecnològica aplicada al petit comerç

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2025 del saló Expohogar se centrarà en la innovació tecnològica aplicada al petit comerç, amb eines de realitat augmentada i intel·ligència artificial per millorar l'experiència de compra, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
La trobada se celebra entre aquest dissabte i dilluns al Palau 1 del recinte Montjuïc de la institució firal i comptarà amb 150 expositors.
El president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) i del saló Expohogar, Ricard Penes, ha explicat que l'objectiu és "ajudar les petites i mitjanes empreses a modernitzar-se i guanyar competitivitat en un mercat cada vegada més digitalitzat".
Els visitants podran conèixer les últimes tendències en articles de decoració, regals originals, complements de moda i joieria.
El saló també inclou un programa d'activitats amb presentacions, demostracions florals, networkings i xerrades que combinen disseny, inspiració i oportunitats de negoci.