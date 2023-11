Experts veuen "limitat" l'impacte de la crisi d'Israel en les empreses catalanes

Adverteixen de l'efecte en el potencial de negoci després del creixement comercial de l'última dècada



BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'impacte de la crisi d'Israel i Palestina en les empreses catalanes és "limitat" a dia d'avui donat el volum de les relacions comercials amb Catalunya, segons experts consultats per Europa Press.

Així ho ha analitzat la directora de Negoci Internacional de l'agència pública Acció, Cristina Serradell, que ha condicionat les repercussions econòmiques per a Catalunya a si el conflicte "es manté com fins ara, que està relativament limitat a Israel i Gaza en particular".

En aquesta línia, el professor d'Esci-UPF, Joan Ribas, ha augurat que "serà d'una magnitud relativament petita a nivell econòmic. El que podria augmentar molt la implicació econòmica seria que s'escalés" i afectés països com Egipte, el Líban o l'Iran.

Pimec i Foment del Treball han coincidit a assenyalar que "més enllà d'empreses concretes, no sembla que el volum de les relacions comercials suposin una gran afectació empresarial", en paraules de la patronal de les petites i mitjanes empreses.

EXPORTACIONS I IMPORTACIONS

Segons dades de la Generalitat, les exportacions a Israel van representar el 0,7% del total, si bé van augmentar un 23,1% interanual el 2022, fins a rondar els 700 milions d'euros, per la qual cosa Serradell ha advertit de l'impacte del conflicte en les oportunitats de negoci: "En els últims deu anys, les exportacions s'han doblat".

Les exportadores "regulars" superen les 930 companyies, principalment dels sectors de l'automoció (29,6%), els plàstics (8,2%)i els aparells i material elèctric (8,1%).

Les importacions catalanes a Israel van augmentar un 13,4% interanual el 2022, fins als 269 milions d'euros, i van representar un 0,3% del total: en la seva majoria van ser productes químics orgànics (32,8%), plàstics (15,4%) i maquinària (10,8%).

NO COMENÇAR NOUS NEGOCIS

Acció ha traslladat a les companyies catalanes que "fer prospeccions de mercat no és recomanable" ja que, al seu parer, no és moment de fer nous contactes o començar nous negocis.

En aquesta línia, el director d'Internacional de Foment del Treball, Killian Garcia, ha assegurat que "les empreses en són clarament conscients" i busquen estabilitat i seguretat.

Tots dos han coincidit a subratllar la "inquietud generalitzada" per les qüestions humanitàries, en paraules de Garcia, mentre que, segons Serradell, les comercials han quedat relegades.

RELACIONS BILATERALS

Acció ha rebut una quinzena de consultes d'empreses catalanes sobre projectes en marxa a Israel, en les quals han preguntat sobre qüestions de seguretat i "si a nivell logístic les coses estan funcionant".

Segons Serradell, els ports i aeroports es mantenen oberts, igual que el sistema de duanes israeliana: "Tot està operatiu".

Davant la invasió russa d'Ucraïna, van rebre "unes tres vegades més" de consultes per la grandària de tots dos mercats, la dependència en energia i cultiu de cereal i les sancions.

Ribas ha destacat que el petroli consumit a nivell mundial que prové de la regió és elevadíssim, i ha recordat "que bona part dels productes manufacturats que arriben a Europa" passen pel canal de Suez (Egipte).