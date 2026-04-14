Experts demanen en una jornada de l'ICAB consens per canviar el model de protecció a la infància

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Experts en infància i adolescència han alertat aquest dimarts en una jornada en l'Il·lustri Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) de la necessitat d'aconseguir un consens per canviar el model de protecció a la infància, que consideren "esgotat".
Veuen necessari "passar de controlar el conflicte a treballar-lo" i creuen que ajuda i control són, al seu judici, incompatibles, informa l'ICAB en un comunicat sobre els detalls de la cita, organitzada pel Col·legi i que ha comptat amb més de 250 persones.
La inauguració ha anat a càrrec de la degana de l'ICAB, Cristina Vallejo; la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; la secretària de Cicles de Vida i Ciutadania de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió, Teresa Llorens; i el president de la Secció de Drets de la Infància i l'Adolescència de l'ICAB, Xavier Campà.
Els experts participants han posat en relleu la necessitat de situar en el centre el "interès superior del menor en relació amb el model de protecció a la infància i l'adolescència a Catalunya", per garantir els drets de nens, adolescents i les seves famílies.
Remarquen la necessitat de comptar amb "veritables programes de prevenció amb treballadors socials i administracions", i per ajudar a les famílies amb mitjans per cobrir les necessitats bàsiques dels menors i reconduir situacions de vulnerabilitat i evitar separar-los dels seus éssers estimats.
En el cas que això no sigui viable, i transcorreguts els dos anys que preveuen els protocols, els experts demanen iniciar el procediment preadoptiu i que l'internament "sigui sempre l'últim recurs".
PAPER "ESSENCIAL" DE L'ADVOCACIA
En la seva intervenció, Vallejo ha posat en valor el paper "essencial" de l'advocacia en la protecció dels drets de la infància i ha destacat que, gràcies a l'acord entre l'advocacia i la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, es compta amb assistència lletrada prèvia per a la tramitació de l'expedient de protecció.
"Estem treballant en l'elaboració d'un programa formatiu en col·laboració amb el CEFJE per garantir que els advocats que intervenen en aquests procediments estiguin especialitzats", i ha demanat a les administracions una major col·laboració institucional perquè els equips d'Infància informin a les famílies sobre la possibilitat de sol·licitar justícia gratuïta.
Giménez-Salinas, per la seva banda, ha subratllat la importància que els menors disposin de justícia gratuïta; ha instat a elaborar una llei que prohibeixi que els menors de 6 anys estiguin tutelats; i també ha lamentat la "durada excessiva" d'aquests processos i ha demanat que siguin més breus.