Experts creuen que "la IA ha de potenciar a les persones, no substituir-les" en una jornada

TARRAGONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El soci fundador i director d'Estratègia d'Avençia, Joan Ligorio, i el soci fundador i director de Transformació Digital d'Avençia, Narcís Estanyol, han defensat que "la IA ha de potenciar a les persones, no substituir-les", en una sessió del cicle de jornades Bon dia Tarragona, a la Cambra de Tarragona.
Han repassat les 6 decisions que consideren que qualsevol empresa, emprenedor i directiu ha de prendre per aplicar la IA "amb criteri, evitar errors habituals i obtenir resultats reals", informa la Cambra de Tarragona en un comunicat aquest divendres.
Han abordat també com identificar "el problema del negoci, on convé començar, com treballar amb dades i processos fiables, com integrar la IA amb el que ja existeix, com liderar l'adopció interna i com mesurar i escalar només el que genera valor".