Experts atribueixen l'augment d'ERE a Catalunya al mercat i no tant a pèrdues econòmiques

Augmenten un 14,3% entre gener i abril i afecten a 5.297 persones
BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -
L'augment d'expedients de regulació d'ocupació (ERE) a Catalunya, amb casos com els de Ficosa, Nestlé o Nissan, respon a un canvi al mercat i causes productives, i no tant a una situació econòmica negativa, la qual cosa porta a les empreses a apostar per reajustaments de plantilla, una mesura preventiva per evitar entrar en pèrdues, expliquen diferents experts consultats per Europa Press.
Segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu, entre gener i abril de 2026, els ERE resolts a Catalunya van ser 199, un 14,3% més que l'any anterior (25 expedients en termes absoluts), amb 5.297 persones afectades.
L'advocat laboralista i professor de la UOC, Pere Vidal, explica que només al voltant d'un 22% dels ERE presentats per empreses a Catalunya apel·len a causes purament econòmiques, la qual cosa "dona pistes que realment és un ajust per adaptar-se a les circumstàncies del mercat".
"Ara s'estan evocant causes productives. El mercat canvia i el que fan les empreses és apostar per ajustar la mà d'obra, però no perquè tenen una mala situació econòmica, sinó perquè el que demana el mercat és alguna cosa diferent", valora l'expert.
Coincideix la professora de la Facultat d'Economia i Empresa de la UPF, Ester Oliveras, qui afirma que, encara que una empresa tingui beneficis, si canvia l'entorn en el qual competeix, s'ha d'adaptar per poder seguir competint: "Igual, si s'espera per fer aquests canvis quan estiguin en pèrdues, ja no es poden salvar", afegeix.
IA I OPTIMITZACIÓ
Entre els sectors afectats, Vidal destaca 3, que són l'automoció, en la transició cap al vehicle elèctric i amb exemples com el de Nissan i Ficosa; alimentació, amb el cas de Nestlé o Llet Pascual, i el sector de la logística i serveis.
És aquest últim en el qual l'expansió de la IA i l'optimització dels processos té un major impacte, amb una reorganització interna per part de les empreses que prescindeix de mà d'obra encarregada de dur a terme tasques que poden realitzar ordinadors o màquines.
Fonts de la Conselleria d'empresa i Treball de la Generalitat expliquen que la robotització, la IA, la digitalització i la transició verda han generat un "procés de transformació productiva", però destaquen que Catalunya concentra actualment xifres d'ocupació "rècord", amb més de 3,9 milions d'afiliacions a la Seguretat Social a l'abril
Oliveras al·ludeix en aquest sentit a un procés de "aprimament" de les estructures de les empreses, especialment de treballs administratius i en sectors més automatizables, a més d'un entorn econòmic incert i de desconfiança poc propici perquè les empreses contractin.
REINSERCIÓ I FORMACIÓ
Tots dos experts destaquen, no obstant això, que en el moment actual no existeix una "destrucció massiva de treball", i subratllen la importància de plans de reinserció laboral i formació perquè els treballadors afectats pels expedients puguin tornar a incorporar-se al mercat.
"Hi ha una part de les empreses el principal problema de les quals és que no troben mà d'obra preparada, i aquests treballadors que es queden en l'atur poden optar a formacions o 'reskilling' per poder cobrir aquestes vacants", ha explicat Oliveras, a més de ressaltar la possibilitat que les noves tecnologies creuen nous llocs de treball.
NORMALITZACIÓ
Segons Vidal, aquestes transformacions digitals no estan generant un increment dels ERE tan elevat com el que va originar la pandèmia entre 2020 i 2021, encara que si que explica que els expedients temporals que van predominar durant la crisi sanitària s'han tornat a transformar en expedients d'extinció.
Segons les mateixes dades de l'Observatori de Treball, entre gener i abril un total de 2.050 treballadors es van veure afectats per un expedient de suspensió de contracte, un 30,1% menys que en el mateix període de 2025, mentre que el nombre de persones afectades per un expedient d'extinció ha augmentat un 36,4%, fins als 2.977.