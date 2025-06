Exministres i exparlamentaris del PSOE insten Sánchez a renunciar com a líder del partit i congrés extraordinari

Censuren els "escàndols de corrupció" al voltant del president i el situen com a responsable de la "reculada democràtica"

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Un grup d'exministres, exparlamentaris i antics alts càrrecs del PSOE han enviat una carta aquest dimarts al president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, exigint-li la seva "renúncia immediata" com a líder del partit i que es convoqui un congrés extraordinari del partit per "salvaguardar la dignitat" i "honor" dels socialistes després dels "escàndols" de corrupció.

La missiva està signada per prop de 38 persones que en el seu moment van exercir responsabilitats públiques en nom del PSOE, entre ells els tres exministres, dos expresidents del Senat i un ex-fiscal general de l'Estat.

Entre altres coses, a través d'aquesta carta enviada a la seu central del PSOE a Ferraz manifesten la seva "profunda preocupació" davant de la "greu deterioració" que a parer seu estan causant al PSOE els "escàndols continus" que afecten l'actual direcció del partit.

UNA "MUTACIÓ EFECTIVA" DE LA CONSTITUCIÓ

A parer seu, els casos de corrupció vinculats a persones de "màxima confiança" de Sánchez com l'exministre José Luis Ábalos o l'ex-número 3 dels socialistes Santos Cerdán se sumen a una pràctica de govern caracteritzada per "espúries" decisions polítiques que han suposat una "mutació efectiva" de la nostra Constitució.

Com a exemple d'això posen la pròrroga "injustificada" dels pressupostos generals de l'Estat, el "reiterat incompliment" dels compromisos electorals, la "deterioració" de l'estat de dret o les negociacions "opaques" de la llei d'amnistia.

En aquest sentit, defensen que per complir amb la regeneració democràtica promesa, en primer lloc, cal dur a terme una "profunda regeneració" del partit socialista i creuen que aquesta tasca no pot estar liderada per qui "ha estat responsable directe de l'actual procés de degradació institucional". "Després de set anys de mandat, lluny de l'enfortiment de la vida pública, hem assistit a una reculada democràtica preocupant", incideixen.

NO POT REGENERAR QUI ÉS RESPONSABLE DE LA DEGRADACIÓ

"Traslladem aquesta petició amb el respecte que mereix el teu càrrec, però amb la ferma convicció que un canvi profund resulta imprescindible per preservar el futur del socialisme democràtic a Espanya", conclou el text.

Entre els signants del manifest figuren dos exministres de Felipe González, José Barrionuevo i Javier Sáenz de Cosculluela, i un de José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Cessar Molina; els expresidents del Senat Juan José Laborda i Javier Rojo; i el que va ser fiscal general de l'Estat Eligio Hernández.

També hi ha antics barons del PSOE com Nicolás Redondo (Euskadi), Tomás Gómez (Madrid) i José Rodríguez de la Borbolla (Andalusia); exalcaldes com Francisco Vázquez (la Corunya) i Jesús Quero (Granada), i diversos exidirigents de Ferraz, exdiputats i senadors i altres alts càrrecs.