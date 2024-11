Exmagistrats del Suprem i exfiscals es querellen contra Joan Carles I per cinc delictes contra Hisenda

Al·leguen que la Fiscalia va informar el rei emèrit que tenia una investigació oberta i que els delictes fiscals no han prescrit

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'exmagistrats jubilats del Tribunal Suprem, fiscals anticorrupció retirats i diversos intel·lectuals ha presentat una querella criminal conjunta contra el rei Joan Carles I davant la sala segona del Suprem per cinc delictes fiscals contra la Hisenda Pública.

En la querella, a la qual ha tingut accés Europa Press, els exmagistrats expliquen que cinc delictes fiscals comesos pel rei emèrit entre 2014 i 2018 no haurien prescrit i sostenen que la Fiscalia va informar Joan Carles I que se li havia obert una investigació per l'existència d'infraccions tributàries.

"El ministeri fiscal quan comunica a un investigat l'obertura d'una diligència d'investigació en què hi ha dades d'activitats irregulars amb rellevància tributària, no pot tenir mai un coneixement detallat de les dades que avalen una possible infracció tributària perquè es tracta d'una informació que només conèixer l'Agència Tributària un cop conclòs l'expedient sancionador que tanca el pas a la possibilitat d'una regularització", explica el text.