Exhumats 50 militars de la Guerra Civil al cementiri de la Bisbal de Montsant

TARRAGONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ha finalitzat l'excavació d'una fossa al cementiri de la Bisbal de Montsant (Tarragona), d'on s'han recuperat les restes de 50 militars de la Guerra Civil morts durant la batalla de l'Ebre.
La intervenció, inclosa en el Pla de fosses 2023-2025, ha permès localitzar una fossa amb 48 soldats i exhumar, a més, dos militars republicans enterrats en nínxols del mateix cementiri, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ara, les restes es traslladaran al laboratori per fer estudis antropològics i d'anàlisi d'ADN amb l'objectiu d'intentar identificar les víctimes i tornar-les a les seves famílies a través del Cens de persones desaparegudes i del Programa d'identificació genètica.
El director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, ha destacat que aquesta actuació "permet continuar avançant en la recuperació de les víctimes de la Guerra Civil i en la restitució de la seva dignitat" i ha destacat que cada fossa que s'obre és una oportunitat per identificar-les, donar resposta a les famílies i complir amb un deure democràtic, polític i social.
L'excavació, que va començar el juny del 2025 i s'ha allargat fins el febrer del 2026, ha estat especialment complexa, atès que la presència d'enterraments posteriors a l'entorn de la fossa desaconsellava l'ús de mitjans mecànics, per la qual cosa s'ha fet de manera manual, uns treballs que s'han ralentit per les abundants pluges de la tardor i l'hivern.