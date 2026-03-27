Exhaurides les entrades gratuïtes per a l'acte de Rufián, Montero i Domènech a Barcelona

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Les entrades gratuïtes per a l'acte sobre el futur de l'esquerra el 9 d'abril a Barcelona del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián; l'eurodiputada i exministra de Podem, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns Xavi Domènech s'han exhaurit pocs minuts després d'estar disponibles.
En un missatge a X aquest divendres, Rufián ha publicat l'enllaç per adquirir les entrades de franc per a l'acte 'Què s'ha de fer?', que se celebrarà a l'Auditori del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), les quals s'han exhaurit pocs minuts després.
Aquest acte se celebra després del que ja va protagonitzar el passat 18 de febrer a Madrid el mateix Rufián amb el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, en què van parlar del futur de l'esquerra alternativa.