Exempleats de Glovo creen 35 noves empreses emergents valorades en 461 milions d'euros

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Exempleats de Glovo han creat 35 noves empreses emergents valorades en 461 milions d'euros, segons l'últim informe elaborat per la plataforma d'anàlisi de dades Dealroom.co.
Aquestes empreses han aixecat fins a dia d'avui rondes de finançament de més de 98 milions d'euros i han creat 700 llocs de treball a tot el món, ha informat aquest dimarts Glovo en un comunicat.
Les companyies "destaquen per la seva especialització en sectors clau" com semiconductors, tecnofinances, salut digital, eines de conversió per al comerç electrònic i solucions de logística d'última milla.
La majoria de les empreses s'han fundat a Barcelona o a Madrid, encara que també existeixen casos internacionals amb seu a Bergen (Noruega), en el cas de Lace Lithography, o Berlín (Alemanya).
El cofundador de Glovo, Sacha Michaud, ha explicat que "les 35 empreses fundades per alumni de Glovo han multiplicat el seu valor per 64 en els últims 6 anys", dades que al seu parer avalen la solidesa i el potencial d'aquests projectes.
DELIVERY HERO
La xifra de companyies creades per exempleats ascendeix a les 150 si es tenen en compte tots els antics treballadors del grup Delivery Hero, del qual forma part Glovo, i el seu valor total és de 7.500 milions d'euros amb 11.000 empleats a Europa i a la resta del món.
L'estudi s'ha presentat durant la quarta edició de l'esdeveniment internacional Glovo Startup Campus, que ha reunit a la seu central de la companyia a Barcelona 19 empreses emergents i 34 fundadors procedents d'Espanya i 10 països més.