Una exdiputada del PSC proposa una reforma de la Constitució per implementar el finançament singular de Catalunya

L'exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, ha suggerit la possibilitat d'una reforma de la Constitució per implementar el finançament singular de Catalunya acordada entre el PSC i ERC, tot i que admet que seria "molt complicat" aconseguir la majoria necessària, però veu factible una reforma de mínims.

Així ho ha exposat l'exdirigent del PSC en un article publicat aquest dijous per la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea) dins la sèrie dedicada a la proposta de finançament singular per a Catalunya.

En aquest context, l'autora assumeix la "dificultat" d'implementar aquests acords, tot i que convida a reflexionar sobre la possibilitat d'una reforma constitucional que, des del seu punt de vista, seria necessària per implementar la proposta.

Segons Balletbò, seria molt complicat aconseguir la majoria per aprovar una reforma de la Constitució "tan ambiciosa", però veu factible un canvi constitucional que incorpori alguns assumptes com el "respecte a l'ordinalitat i una millora apreciable del finançament català".

L'ORIGEN DEL CANVI DE MODEL

En qualsevol cas, l'exdiputada del PSC ha proposat veure l'acord amb ERC com una "oportunitat" per abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic, "obrint una nova etapa en la qual les comunitats autònomes siguin finalment considerades majors d'edat per assumir més competències i responsabilitzar-se de la seva gestió".

Així mateix, l'autora considera que l'acord entre el PSC i ERC ha permès una millora de la situació política a Catalunya i una normalització institucional de les seves relacions amb l'Estat.

Aprofundint en aquesta idea, Batllebò creu que caldria "un canvi radical" en la naturalesa del sistema de finançament que, des del seu punt de vista, hauria de passar a basar-se en la singularitat i la bilateralitat en la relació amb l'Estat a suposar un increment substancial de l'autonomia tributària de la Generalitat i dels seus recursos amb la cessió de la gestió de tots els tributs estatals i dels seus rendiments.