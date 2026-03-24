5 exconsellers de Cultura es querellen contra el trasllat dels murals de Sixena

Els exconsellers de Cultura de la Generalitat Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs i Àngels Ponsa han presentat aquest dimarts una querella contra el trasllat de les pintures murals de Sixena, situades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), al monestir de Santa Maria de Sixena (Osca), segons ha informat l'advocat i exdiputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en una anotació a X recollida per Europa Press.
"Els consellers que avui presentem aquesta demanda ho fem a l'empara de la legislació espanyola i de la del Parlament de Catalunya, sobretot, que ens obligava quan érem consellers, i ara com a ciutadans, a exercir les nostres responsabilitats per preservar el patrimoni", ha dit Puig en una entrevista a TV3.
Puig ha expressat que el trasllat de les pintures murals és un "desgavell judicial" fruit de pressions polítiques que considera desmesurades i desenfrenades i ha acusat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de no fer cas a diversos informes internacionals en contra del trasllat i de no encarregar-ne un altre perquè l'Institut del Patrimoni Nacional Espanyol es pronunciï.
"És un institut que va denegar el moviment de la dama d'Elx i que va denegar el retorn del 'Guernica' de Picasso al seu lloc. I aquí no hi han volgut intervenir. Aquí hi ha desídia, també", ha dit Puig, que ha afirmat que si es fa el trasllat sabent el dany que provocarà, hi ha una responsabilitat directa.
Els cinc exconsellers participaran aquest dimarts a la tarda en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona en què explicaran el contingut de la querella.