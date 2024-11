Un excap d'Afers Interns assegura que l'operació Catalunya "està documentada"

Ha reiterat que té constància d'"informes falsos" contra adversaris polítics

Qui va ser cap d'Afers Interns de la Policia Nacional entre 2012 i 2015, Marcelino Martín Blas, ha assegurat aquest dimarts en la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats sobre l'operació Catalunya que "està documentada".

"A mi no me la van encarregar, però sí puc dir que hi havia un projecte Barna o operació Catalunya que està documentada", ha apuntat Martín Blas, en al·lusió al que va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo en la investigació del cas del Petit Nicolás.

També coincideix amb l'escrit en el qual ell mateix va alertar del "fals informe" de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) sobre comptes a l'estranger de polítics catalans com els expresidents de la Generalitat Artur Mas o Jordi Pujol.

També ha repetit que té constància que "s'han elaborat informes falsos i s'han publicat", preguntat per les informacions contra adversaris polítics durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz com a ministre d'Interior i Eugenio Pino com a DAO de la Policia Nacional.

Com ja va fer la setmana passada, Martín Blas ha reiterat que té constància que es van elaborar "informes falsos" contra adversaris polítics durant el primer govern de Mariano Rajoy, tot i que ha demanat confiar en les institucions malgrat les "xorissades".

Ha afirmat que durant la seva etapa en Afers Interns no va tenir coneixement directe d'irregularitats contra polítics de Podem o per intervenir documents a l'extresorer del PP Luis Bárcenas: "Una cosa és el que sabia el 2012 o 2014, i una altra el que sé el 2024", ha dit.