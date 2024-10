Evacuades 70 persones de l'R3 per una incendi entre Ripoll (Girona) i Manlleu (Barcelona)

També s'ha tallat l'R3 entre Planoles i Puigcerdà (Girona) pels "forts vents"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

Un incendi a la catenària produït cap a les 8.45 hores entre les estacions de Ripoll (Girona) i Manlleu (Barcelona) ha obligat a evacuar unes 70 persones d'un comboi de l'R3 de Rodalies aquest dimarts al matí.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, l'incendi, produït per l'electrificació d'un tren, ha provocat flames al sostre del comboi que ràpidament han estat sufocades pels Bombers de la Generalitat, i dues persones han estat ferides lleus.

Seguidament, els viatgers han estat evacuats i acompanyats per una interventora a un punt prop de la carretera on han estat recollits per un autobús, que els ha traslladat a l'estació d'origen.

Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Manlleu i Torelló (Barcelona) mentre els tècnics d'Adif treballen per solucionar la incidència.

A més de l'incendi, cap a les 9.45 hores també s'ha tallat l'R3 entre Planoles i Puigcerdà fins que es revisi la catenària entre Planoles i la Molina (Girona) a causa dels "forts vents" que han provocat la caiguda d'un arbre, incidència per la qual s'ha establert un servei per carretera entre Planoles i Puigcerdà i entre Planoles i Torelló (Barcelona).