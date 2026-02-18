Eva García (PP) demana al Govern "màxima transparència i més actuacions" contra la PPA

Alberto Ortega - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Parlament Eva García ha reclamat al Govern "màxima transparència i més actuacions" contra la detecció de 7 nous casos de pesta porcina africana (PPA).
"No podem normalitzar que els focus es continuiïn ampliant mentre el Govern es limita a emetre comunicats tècnics sense donar explicacions clares al sector i a la ciutadania", ha criticat la diputada en un comunicat aquest dimecres.
García ha acusat el Govern de "buscar el silenci institucional com ja va fer el PSOE amb l'apagada d'abril, de la qual no hi ha notícies clares", i ha avisat que les explotacions ramaderes tenen por que el virus salti a les granges d'engreix, ja que creuen que l'impacte econòmic seria devastador.