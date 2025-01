Euskadi acapara el 60% dels traspassos de competències des que Sánchez va arribar a La Moncloa

La segueixen Catalunya, Navarra i la Comunitat Valenciana, mentre que la majoria de CCAA no n'ha rebut cap

MADRID, 4 gen.

El Govern central ha materialitzat gairebé 30 traspassos de competències a diferents comunitats autònomes des de l'arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa, i Euskadi és la que n'ha aconseguit més, fins a 16, molt per davant de Catalunya, amb quatre. El País Basc ha sumat cinc nous traspassos en aquest 2024, i acapara gairebé el 60% de transferències des de la moció de censura que va alçar el 2018 el socialista a l'executiu.

La comunitat basca va ser precisament l'última a tancar traspassos, ja que el president del Govern central i el lehendakari, Imanol Pradales, van acordar al novembre transferir a Euskadi dues competències més: la gestió del litoral i la de cinematografia.

Sánchez i Pradales van aprovar un calendari pel qual quatre matèries més es transferiran abans de la finalització d'aquest any i vint més el 2025, inclosa la Seguretat Social.

A més, aquest any el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cedit a l'Ertzaintza competències d'ordre públic en els ports i aeroports del País Basc, encara que va assegurar que no sortirà ni un agent i que la Policia i la Guàrdia Civil continuaran ocupant-se d'estrangeria, fronteres i frau fiscal.

Fins a aquest anunci, el País Basc ja havia assumit la gestió penitenciària, l'ingrés mínim vital (IMV), Rodalies, el transport per carretera o les prestacions sanitàries de l'assegurança escolar, el codi bibliogràfic internacional ISSN o l'edifici del districte Marítim d'Ondarroa, entre d'altres.

Catalunya, per la seva banda, ha obtingut la gestió de l'IMV i tres ampliacions de traspassos previs en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de Justícia.

El Govern central i la Generalitat continuen negociant per materialitzar altres traspassos com el de Rodalies, la competència de beques o la d'edificis públics de l'Estat situats a Catalunya.

I fa unes setmanes, a la Junta de Seguretat de Catalunya s'ha acordat que correspon als Mossos d'Esquadra la investigació de delictes i il·lícits administratius relacionats amb el medi ambient, en detriment de la Guàrdia Civil.

IMV I LITORAL, ELS MÉS COMUNS

Navarra és la següent a la llista, en haver assumit tres competències: la sanitat penitenciària, l'IMV i la de trànsit, que el Tribunal Suprem va anul·lar per defectes, la qual cosa va obligar els executius central i autonòmic a modificar el traspàs per blindar-lo.

La segueix la Comunitat Valenciana, a la qual se li han ampliat els mitjans patrimonials en matèria de conservació de la naturalesa i els mitjans patrimonials en matèria d'edificació.

Les Balears i les Canàries han rebut la competència de gestió del litoral, encara que les dues comunitats han expressat el seu descontentament amb el Govern central en considerar que la transferència ha estat incompleta.

Per la seva banda, la Xunta i el Govern central han tancat un acord fa unes setmanes per transferir a Galícia la competència de gestió del litoral. Un cop es formalitzi, un pas que es preveu imminent, es convertirà en el primer traspàs que rep la comunitat des de l'any 2008.

Per la Comunitat de Madrid s'ha materialitzat una ampliació d'un traspàs previ, la transferència de mitjans en matèria d'assistència sanitària.

I hi ha deu regions que no han aconseguit cap competència des que es va engegar aquest executiu, si bé algunes han aconseguit la cessió d'impostos com el de residus.

MÉS DE 2.000 TRASPASSOS

Les xifres s'extreuen de les dades publicades pel Ministeri de Política Territorial, recopilats per Europa Press, en els quals es detalla que entre el 1978 i el 2024 hi ha hagut 2.017 traspassos a comunitats i ciutats autònomes.

Catalunya encapçala la llista històrica amb 192 transferències, seguida d'Andalusia (155), Galícia (155), Comunitat Valenciana (134), Canàries (128), País Basc (120), Castella i Lleó (116), Balears (113), Aragó (112), Murcia (111), Cantàbria (106), Astúries (105), Extremadura (99), Madrid (96), Castella-la Manxa (93), La Rioja (76) i Navarra (62). Respecte a les ciutats autònomes, Melilla n'ha assumit 24 i Ceuta, 21.

Entre els anys 2015 i 2017, amb el popular Mariano Rajoy a La Moncloa, no es va produir cap transferència a comunitats, i es van reprendre amb l'arribada de Sánchez, amb dues al País Basc en els seus primers mesos de mandat.