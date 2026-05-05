Eurostars Hotel Company incorpora l'Eurostars Josefine de quatre estrelles a Viena (Àustria)

"Reforça el posicionament de la cadena" al país
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha incorporat l'Hotel Eurostars Josefine de quatre estrelles a Viena (Àustria) en la seva estratègia d'expansió internacional, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'establiment, que va començar a operar el passat 29 d'abril en règim d'arrendament, es converteix en el quart actiu de la companyia a Àustria i "reforça el posicionament de la cadena a la capital del país".
Situat a escassa distància de l'Òpera Estatal de Viena, el Parlament d'Àustria o l'església de Karlskirche, l'hotel compta amb 49 habitacions i ofereix una proposta alineada amb el concepte d'hoteleria urbana de la cadena.
Reformat el 2021, l'establiment destaca "per la seva cuidada ambientació inspirada en l'estètica dels anys 20", d'acord amb la història de l'edifici, que ha estat en funcionament durant més d'un segle.
"Viena s'està consolidant com una de les destinacions estratègiques del grup a Europa. Es tracta d'un establiment amb una marcada personalitat, que encaixa plenament amb el nostre model d'hoteleria urbana i ens permet continuar reforçant la nostra presència a la ciutat", ha assegurat el president de Grupo Hotusa, Amancio López.
OBERTURA D'UN NOU ESTABLIMENT
Per la seva banda, pel fundador i soci director de JP Real Estate Group, Daniel Jelitzka, la transacció de l'Hotel Josefine demostra la forta demanda d'actius hotelers de primer nivell, a més de les oportunitats d'inversió atractives que ofereix el turisme.
A més de l'Eurostars Josefine 4, Eurostar Hotel Company preveu l'obertura d'un nou establiment a Mariahilferstrasse, una de les principals artèries comercials de Viena, que comptarà amb 150 habitacions i la inauguració del qual està prevista per al 2028.