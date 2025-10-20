Publicat 20/10/2025 15:42

Eurostars adquireix 9 establiments de 4 estrelles i arriba als 202 hotels a Espanya

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha adquirit nou establiments de 4 estrelles que sumen més de 1.500 habitacions, una operació amb la qual la companyia arriba als 294 hotels a 23 països, dels quals 202 a Espanya, informa aquest dilluns en un comunicat.

"Amb aquestes incorporacions, Eurostars Hotel Company consolida la seva posició com la primera cadena hotelera a Espanya en nombre d'establiments i la sisena d'Europa", asseguren.

Dos dels hotels adquirits estan situats a Santander i la resta a Sevilla, Sant Sebastià, Bilbao, Madrid, Ciudad Real, Tenerife i Valladolid.

Vuit dels hotels ja s'han incorporat a la seva cartera i un novè ho farà al llarg del primer trimestre del 2026; aquestes adquisicions responen al pla estratègic d'expansió de la companyia "que continua apostant per l'alta penetració a tot el territori espanyol".

Segons el president de Grupo Hotusa, Amancio López, l'adquisició d'aquests nou establiments reforça la presència de la cadena "a destinacions de gran valor estratègic i el compromís amb el desenvolupament de l'oferta turística de qualitat" a Espanya.

