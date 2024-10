Europastry fixa aquest dimarts el preu de les accions en la seva sortida a borsa

L'empresa farà sonar la campana aquest dijous

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Europastry fixarà aquest dimarts el preu de sortida de les seves accions en el seu debut en borsa --que es realitzarà dijous que ve--, que el fullet situa entre 15,85 i 18,75 euros per acció i amb l'objectiu d'aixecar 210 milions bruts d'euros.

Es tracta de la segona sortida al Mercat Continu que es dona aquest any, després de la de Puig al maig i la seva posterior entrada en l'Ibex 35 al juliol.

Segons el fullet que la companyia ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la grandària màxima de l'oferta, incloent la sobreadjudicación, és de 555 milions d'euros, i preveu fer servir els fons assolits en l'operació per "aprofitar oportunitats de creixement inorgànic" i reduir l'endeutament en el curt termini.

L'operació inclou una oferta primària per part de la companyia d'entre 11,2 milions i 13,25 milions de noves accions, i un component secundari composat principalment per la totalitat de les accionis titularitat d'Exponent, un fons controlat per MCH Private Equity i que controla el 20,7% del capital de la companyia abans de l'operació.

Així mateix, la societat controlada per la família Galles i que és accionista de referència d'Europastry, Galles Office, i la societat controlada pel conseller delegat, Jordi Morral, Indinura, preveuen vendre una participació minoritària en l'operació.

En tot cas, la família Galles, propietària de l'empresa, controlarà més del 60% d'Europastry després de la sortida a borsa.

CRITERIA

Europastry va anunciar haver assolit un acord amb CriteriaCaixa perquè el 'holding' es faci amb "no menys del 5% del capital social de l'empresa".

"Criteria Caixa s'ha compromès irrevocablement a comprar o subscriure l'Oferta, al Preu de l'Oferta, Accions de l'Oferta que representin el 5,0% de les Accions que es trobin emeses immediatament després de l'Oferta", apunta el fullet.

En tot cas, aquest acord exclou "qualsevol Acció que pugui emetre's com a resultat de l'exercici de l'Opció de Sobreadjudicació".

La inversió de Criteria en l'empresa respondria a la nova política inversora anunciada pel seu conseller delegat, Ángel Simón, el juny passat i amb el qual pretén aconseguir un valor brut dels actius (GAV) de 40.000 milions d'euros el 2030.