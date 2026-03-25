Europastry factura 1.630 milions el 2025, un 8% més

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Europastry va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 1.630 milions d'euros, un 8% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'empresa ha afirmat que durant l'any passat va avançar amb el seu pla d'inversió industrial, destinat a l'ampliació de capacitats i al desenvolupament de noves línies productives.
En aquest sentit, treballa en l'ampliació de la seva planta d'Azuqueca de Henares (Guadalajara), amb una inversió de 38 milions amb una nova línia especialitzada en brioix.
A més a més, continuen les obres del nou centre de producció a Carregado (Portugal) amb l'ampliació d'una nova línia de brioixeria que contempla una inversió de 50 milions.
El president executiu de l'empresa, Jordi Gallés, ha explicat que l'empresa ha "continuat creixent de manera sostenible, invertint en innovació, ampliant la nostra xarxa industrial i reforçant la nostra presència en mercats clau".