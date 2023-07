'Euromoney' premia CaixaBank com a Millor Banc a Espanya per tercer any consecutiu

BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha estat elegit Millor Banc a Espanya per tercer any consecutiu i Millor Banc Digital a Europa Occidental 2023 en els premis Awards for Excellence de la revista britànica 'Euromoney', ha explicat l'entitat en un comunicat aquest dijous.

És la vuitena vegada en els últims 12 anys que l'entitat rep el guardó nacional i la segona en què es reconeix la seva transformació digital.

El premi es basa en el lideratge en els serveis bancaris a Espanya, reforçat després de la fusió amb Bankia, i per la seva "decidida aposta per la innovació, que l'ha convertit en pionera en l'ús de les noves tecnologies".

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicat que els tres premis consecutius revaliden el "model de banca sostenible" de l'entitat.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que els bancs líders han de ser capaços de "poder donar respostes àgils i eficients a les noves necessitats socials".