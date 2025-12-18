Eurofirms nomena Anna Golsa consellera delegada global en substitució del fundador Miquel Jordà

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
Eurofirms ha nomenat Anna Golsa nova consellera delegada global del grup, en substitució del fundador i fins ara primer executiu del grup, Miquel Jordà, segons informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
La directiva, que es va incorporar a Eurofirms el 2023 com a directora general de serveis corporatius, assumirà el càrrec a partir del gener del 2026, amb l'objectiu d'"avançar en la implementació del pla estratègic" del grup fins al 2027, ha valorat l'empresa especialitzada en la captació de talent.
Golsa ha ressaltat la voluntat d'impulsar el creixement internacional del grup, al qual es va incorporar ara fa dos anys després d'haver ocupat diferents càrrecs directius en empreses com Cofidis.
Jordà, per la seva banda, cotinuarà vinculat a l'empresa que va fundar el 1991, ara com a president del Consell Assessor, i amb un càrrec "centrat en la supervisió estratègica i promoció de la cultura" del grup, que va tancar l'exercici 2024 amb un rècord de facturació de 619 milions d'euros.
"Aquest nomenament respon a la necessitat de separar les funcions operatives de les pròpies d'accionista", ha explicat Jordà, que ha posat de relleu la importància de comptar amb una figura que acompanyi l'execució del pla estratègic i adaptació a les noves tendències en un moment d'expansió internacional.