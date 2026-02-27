Eurecat presentarà innovacions en salut, esport i robòtica en el Mobile 2026

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El centre tecnològic Eurecat presentarà diferents innovacions en salut, esport i robòtica en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que tindrà lloc entre el 2 i el 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa aquest divendres en un comunicat.
El centre mostrarà aquestes tecnologies al seu estand de la fira, com un sistema connectat per monitorar els procediments d'ortodòncia desenvolupat amb la Clínica Dental Centre o una plataforma portàtil de diagnòstic in vitro creada amb la start-up BioEclosion.
També mostrarà una tecnologia tèxtil desenvolupada per la start-up Yes We Sail amb Eurecat per a la navegació a vela, incloent-hi les persones amb discapacitat visual, o un robot amb intel·ligència artificial (IA) física que, després d'observar com es duen a terme certes tasques, és capaç d'executar-les de manera autònoma.
Les innovacions d'Eurecat amb diferents empreses també seran presents a 4YFN, l'esdeveniment dins l'MWC centrat en les start-ups tecnològiques, a través de l'estand de MWCapital, que compta amb la tecnologia de la spin-off del centre Ephion Health, i dels estands de companyies com Dipneo, BioEclosion o White Jacket.
A més a més, Eurecat també aplegarà diferents experts durant la fira, en àmbits com la IA, IoT, edge computing, robòtica avançada, quàntica o robòtica i IA física, entre d'altres.