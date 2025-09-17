Eurecat presenta nous combustibles sostenibles per al sector aeronàutic

LLEIDA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Eurecat ha presentat aquest dimecres diferents innovacions en combustibles per a l'aviació elaborats a partir d'olis usats i de gasos procedents de la combinació de diòxid de carboni capturat i hidrogen verd.
La presentació s'ha fet en una jornada de la xarxa H2CAT a Lleida, que ha comptat amb demostracions de projectes d'innovació orientats a impulsar l'aviació i la indústria de la mobilitat sostenible, informa en un comunicat aquest dimecres.
El centre tecnològic ha assenyalat que aquests materials es poden fer servir com a matèria primera per a la producció de querosè sostenible per a l'aviació a través de diferents processos químics innovadors.
Eurecat ha mostrat un prototip de reactor per fabricar productes químics fent servir energies renovables mitjançant diòxid de carboni recuperat de la indústria i energia solar.
També ha presentat altres solucions per a la descarbonització de la indústria i la mobilitat com nous dipòsits tipus IV innovadors per a l'emmagatzematge de l'hidrogen i unes matrius vitrimèriques d'origen natural per a materials compostos que es poden recuperar per reutilitzar-los en la indústria.