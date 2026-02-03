Eurecat presenta a l'ISE una rèplica digital acústica del Palau Moja de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
El centre compta amb un estand a la Congress Square de l'ISE 2026
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El centre tecnològic Eurecat ha presentat aquest dimarts en la fira audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona fins divendres, una rèplica digital acústica del Palau Moja i diverses eines d'intel·ligència artificial (IA) aplicables al sector cultural.
Al seu estand situat a la Congress Square (CS100), el centre ofereix una demostració immersiva que permet als visitants navegar mitjançant ulleres de realitat virtual i auriculars per una reconstrucció del Saló del Vigatà del Palau Moja, seu de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, informa en un comunicat.
Aquesta innovació, desenvolupada en col·laboració amb la Direcció General del Patrimoni Cultural, il·lustra com es percep el so dins l'espai i com varia segons la posició i orientació de l'usuari, tenint en compte el volum, la geometria i els materials de construcció per crear una rèplica de l'acústica de l'entorn.
IA APLICADA A LA CULTURA
L'Eurecat també ha donat a conèixer projectes d'IA desenvolupats per a diverses entitats catalanes, com una nova interfície tridimensional per optimitzar la consulta dels fons documentals no catalogats amb la Biblioteca de Catalunya o una visita virtual amb el Palau de la Música Catalana.
També ha col·laborat amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per a un projecte de generació de textos sobre jaciments romans basats en el mapa internacional de l'Imperi romà (projecte TIR-FOR).
TENDÈNCIES I ROBÒTICA
Durant els dies del certamen, experts del centre tecnològic analitzaran l'impacte de la robòtica audiovisual en el sector, a més de les últimes tendències en indústries creatives i sostenibilitat.
Entre els eixos principals destaquen les solucions per a la reconstrucció 3D del patrimoni cultural, l'eficiència energètica en les activitats audiovisuals i la millora tècnica d'infraestructures mitjançant eines digitals avançades.