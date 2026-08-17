Eurecat participa en el consorci Tecsol-Frut sobre tecnologia agrivoltaica

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Eurecat participa en el consorci Tecsol-Frut (Tecnologia Solar per a Fruters) sobre tecnologia agrivoltaica, que té l'objectiu de millorar el rendiment i la sostenibilitat dels cultius fruiters davant del canvi climàtic, informa el centre tecnològic en un comunicat aquest dilluns.
El canvi climàtic està modificant els cicles naturals dels cultius, avançant la floració i augmentant l'exposició de les plantacions a fenòmens com les onades de calor o sequeres, la qual cosa repercuteix directament en la rendibilitat de les explotacions agrícoles i la qualitat de la fruita, ha explicat el centre.
El principal objectiu del consorci és dissenyar, implementar i validar un sistema agrivoltaic basat en tecnologia fotovoltaica rígida orientable, amb control de l'angle d'inclinació dels panells solars i aplicat en dues explotacions agrícoles de cultius fruiters situades en diferents comunitats autònomes.
L'anomenada tecnologia agrivoltaica permet així combinar la producció agrícola amb la generació d'electricitat renovable, millorant simultàniament el rendiment agronòmic, l'eficiència energètica i l'ús sostenible dels recursos.
A més, el consorci també desenvoluparà una eina digital de simulació i planificació per avaluar diferents escenaris, optimitzar tant la producció agrícola com l'energètica i facilitar una presa de decisions basada en dades, i s'integraran sistemes per alimentar models de IA per a un model digital.
COOPERACIÓ
La iniciativa està coordinada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i finançada per la Unió Europea (UE) i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i està conformada per un total de cinc entitats.
Junt amb Eurecat, participen la cooperativa malaguenya de producció i comercialització d'alvocat i mànec TROPS, la cooperativa catalana de producció de fruita dolça Fruits de Ponent, l'empresa basca especialitzada en enginyeria, disseny i desenvolupament de solucions maquinari per a aplicacions agrivoltaiques Powerfultree i el CEEC.