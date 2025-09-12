Eurecat lidera un projecte per transformar la biomassa dels boscos en productes tèxtils

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El centre tecnològic Eurecat està liderant un projecte que permetrà convertir la biomassa produïda per la gestió dels boscos en fibres de cel·lulosa regenerada per a la indústria tèxtil, en línia amb l'impuls de la bioeconomia, informa en un comunicat aquest divendres.
En col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Universitat de Lleida (UdL), el projecte transforma restes de poda, branques o fusta de menys qualitat en productes com fibres de cel·lulosa regenerada per a tèxtils sostenibles i materials innovadors.
D'aquesta manera, pretenen contribuir a la reducció de la càrrega de combustible als boscos i fomentar la creació d'indústries locals i l'economia circular en el món rural.
En el projecte, anomenat Texwoods, Eurecat treballa en l'aprofitament dels residus forestals en aplicacions d'alt valor a través de noves tecnologies de biorefineria a partir de biomassa lignocel·lulòsica, és a dir, procedent de materials vegetals com la fusta.
Així mateix, aplica tecnologia de filatura en humit innovadora a la cel·lulosa recuperada per a l'obtenció de teixits sostenibles i circulars "tan necessaris en el context actual d'economia lineal".