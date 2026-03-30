Eurecat impulsa les tecnologies termoquímiques per reaprofitar residus i obtenir biocombustibles

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
El centre tecnològic Eurecat ha impulsat el desenvolupament de tecnologies termoquímiques per avançar en la gestió i reaprofitament de residus i obtenir "productes d'alt valor" com biocombustibles, biomaterials i gasos amb poder energètic.
En un comunicat aquest dilluns, aposta per contribuir a promoure una bioeconomia circular i la descarbonització de la societat, i la directora científica de l'Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat, Irene Jubany, considera que un dels grans reptes de la societat és "la gestió adequada dels residus dins del marc de l'economia circular, l'estalvi de recursos i la descarbonització".
"Les normatives porten, cada vegada més, a minimitzar la quantitat de residus que va a l'abocador, amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de la nostra activitat. D'aquí que es promoguin les tecnologies que permeten valorizar material i energia", afirma.
Coincidint amb el Dia Internacional de Zero Deixalles, el director de la unitat tecnològica de Residus, Energia i impacte Ambiental d'Eurecat, Frederic Clarens, destaca que "la piròlisi i la gasificació ja es troben implementades en alguns països per a l'aprofitament de biomassa forestal".
REPTE
Encara que adverteix que "són encara un repte tecnològic per a residus complexos on cal desenvolupament per fer-les viables en l'àmbit tècnic i econòmic".
Eurecat contribueix al desenvolupament de solucions en àmbits com el tractament per als residus heterogenis i la recerca d'aplicacions adequades per als diferents productes obtinguts, així com l'ús d'eines digitals d'automatització i control avançat "per generar processos robustos i assegurances".